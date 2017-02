Im kommenden Monat geht es im Online-Shooter Battlefield 1 ab nach Frankreich. Mit dem DLC "They Shall Not Pass" erwarten euch wieder spannende Gefechte. Auf der offiziellen Website des DLCs sind nun neue Informationen zu finden.

So ist dort zu lesen, dass euch die beiden neuen Operationen "Devil's Anvil" und "Jenseits der Marne" erwarten, welche gewaltige Panzerschlachten und actionreiche Nahkämpfe versprechen. Das ist aber noch nicht alles. Mit dem DLC finden überdies neue Waffen ihren Weg in das Spiel. Dazu gehören das Ribeyrolles 1918, das RSC 1917, das Lebel Model 1886, das Chauchat, die Sjögren Inertial und die MLE 1903 Extended. Für die Nahkämpfe greift ihr zur Zahnradkeule, dem Nagelmesser und dem Trench Fleu. Die Grabenkämpfer-Eliteklasse haut mit der Kämpferkeule kräftig zu.

Ebenfalls neu sind zehn weitere Ränge, die ihr während eurer Battlefield-1-Karriere erreichen könnt. Neue Medaillen, Erkennungsmarken, Service Stars und freischaltbare Kodexeinträge runden den DLC ab.

Ein genaues Erscheinungsdatum für "They Shall Not Pass" werden Dice und EA noch bekannt geben. Im März soll es aber soweit sein.

