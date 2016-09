Battlefield 1: Dataminer entdecken neue Gadgets im Code der Beta

Erst am 21. Oktober wird die Verkaufsversion des Online-Shooters Battlefield 1 starten. Fans können es nach der immens erfolgreichen Beta des Spiels kaum noch erwarten und freuen sich über jede Information, die zwischenzeitlich erscheint.

Dataminer nehmen schon seit einiger Zeit den Code des Spiels auseinander und haben hier schon Hinweise auf neue Waffen entdeckt. Der Dataminer Westie machte nun eine neue Entdeckung. Er konnte einige interessantes Gadgets wie Dynamit und neue Granaten finden, die er in einem Video vorstellt. Westie listet alle entdeckten Items passend zu den zugehörigen Klassen im Spiel auf.

Bei den Fundstücken gilt allerdings zu bedenken, dass es sich um Gegenstände handelt, die in der Betaversion gefunden wurden. Diese können sich für die finale Fassung noch ändern. Was davon wirklich im Online-Shooter zu finden sein wird, das wird man am 21. Oktober sehen, wenn Battlefield 1 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheint.

Quelle: VG247