Battlefield 1: Conan O'Brien, Terry Crews und Kuddel-Hasen im 1. Weltkrieg - Video

Schon seit einigen Wochen ist Battlefield 1 inzwischen erhältlich, nun scheint auch US-Showmaster Conan O'Brien auf den Geschmack gekommen zu sein. In seinem Showformat "Clueless Gamer" probiert der wenig Videospiel-affine Conan regelmäßig neue Spiele aus - in der aktuellen Episode widmet er sich dem Weltkriegsshooter aus dem Hause Dice und Electronic Arts. Mit Schauspieler und Football-Star Terry Crews an der Seite probiert sich der Komiker an verschiedensten Gefährten und Schießeisen aus. Schließlich gerät er sogar in ein an Intensität kaum zu überbietendes Feuergefecht mit einem riesigen Zeppelin, den er kurzerhand entert und zum Absturz bringt. Zum Glück haben die beiden ein paar Karnickel, um sich aufzumuntern, als Tod und Verderben auf dem digitalen Schlachtfeld um sich greifen.



Battlefield 1 ist seit dem 21. Oktober 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Erst gestern kündigte der Entwickler den kommenden DLC "Giant's Shadow" an, der uns in Frankreich in die historische Schlacht um Selle versetzen soll. Ein kommender Patch soll derweil Performance-Probleme auf den Konsolen in den Griff bekommen. Zudem wurde kürzlich eine Medaille im Spiel entdeckt, die ein möglicherweise kommendes Weihnachts-Event ankündigen könnte. Für weitere Neuigkeiten, allgemeine Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um Battlefield 1 haltet ihr auch in Zukunft wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Via Mein MMO