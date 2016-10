Battlefield 1 (2016): ​Was hat sich seit der Beta am Shooter getan?

Eine Beta ist dazu da, die bestehenden Spielsysteme zu testen und das zu optimieren, was noch nicht so ganz rund läuft. Während der Beta des Online-Shooters Battlefield 1 haben die Tester jede Menge Feedback gegeben, welches das Entwicklerstudio Dice anlysiert und zum Teil - wo sinnvoll - auch umgesetzt hat.

In einem Video spricht Microsofts Graeme Boyd über einige dieser Änderungen, die ihren Weg seit der Beta in das Spiel gefunden haben. Dazu gehört, dass Eroberungen und Kills zur Punktezahl im Conquest-Modus dazu zählen. Ebenso arbeitet man an Optimierungen für den Rush-Modus, der von vielen Spielern gefordert wurde.

Die leichten Panzer werden im Balancing verändert, da diese nach Meinung von Dice ein wenig zu stark waren. Ebenso arbeitet man an den Pferden, sodass diese im finalen Spiel besser "funktionieren". Dice erkannte auch, dass Infanterie-Einheiten effektivere Möglichkeiten benötigen, um feindliche Vehikel ausschalten zu können, weswegen man in dieser Richtung Neuerungen plant. Dazu gehört ein neues Gadget für die Support-Klasse, über welches man feindliche Fahrzeuge lahmlegen kann.

Überdies wurden zwei neue Multiplayer-Modi angekündigt. Einer ist der Kriegstauben-Modus, in dem man eine Taube beschützen und schließlich freilassen muss, um die Runde zu gewinnen. Operations stellt eine Kampagne dar, die sich über mehrere Maps erstreckt, während sich die Front dynamisch verändert. Dice ist allerdings weiterhin auf der Suche nach Feedback, um weitere Optimierungen am Spiel vorzunehmen und auch neue Ideen umzusetzen.