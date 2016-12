Battlefield 1: ​Armbrust-Granatwerfer - Bild neuer Waffe geleakt?

Seit einigen Monaten ist Battlefield 1 inzwischen erhältlich und bietet Spielern auf PC, PlayStation 4 und Xbox One ein breites Arsenal aus nicht immer historisch akkuraten Waffen - darunter die üblichen Schießeisen wie Schrotflinten, Maschinenpistolen und Scharfschützengewehre. Auch an explosiven Argumenten wie Granaten mangelt es dem Weltkriegsshooter nicht, doch nun könnte die Tatsache geleakt sein, dass wir es bald mit einer eher ungewohnten Ergänzung im Sprengstoffbereich zu tun bekommen werden: einem Armbrust-Granatwerfer. In seinem YouTube-Video erläutert Battlefield-Fan Westie, dass er beim Durchforsten der ArtStation-Seite von Lead Weapon Artist Peter Olofsson Hermanrud vom Entwickler Dice auf mehrere Waffen-Rendergrafiken aus dem Spiel stieß. Drei davon zeigen Schießeisen, die sich bereits im Spiel befinden, das vierte und letzte Bild offenbart jedoch besagten Armbrust-Granatwerfer.



Handelt es sich bei der ungewöhnlichen Konstruktion um eine Waffe, die wir in Form eines zukünftigen DLCs demnächst im Spiel sehen werden, oder etwa um eine Gerätschaft, die einmal angedacht war, vor der Vollendung von Battlefield 1 jedoch möglicherweise wieder aus dem Spiel genommen wurde? Allzu unpassend wäre die Waffe im historischen Kontext jedenfalls nicht, wie Westie ebenfalls in seinem Video erläutert - offenbar gab es zur Zeit des ersten Weltkriegs ganz ähnliche Konstruktionen. Wann die Waffe theoretisch ins Spiel kommen könnte, ist jedoch unklar. Der nächste Patch soll sich erst einmal Performance-Problemen auf Konsolen annehmen. Für weitere Neuigkeiten, Informationen und mehr rund um Battlefield 1 haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Quelle: Westie via VG24/7