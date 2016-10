Battlefield 1: Zuschauer-Modus und Video-Tools auch auf Konsole - Neues Video

"Wenn Battlefield 1 am 21. Oktober erscheint, möchten wir euch kreative Tools zur Hand geben", teilen die Entwickler von DICE in einem aktuellen Blog-Eintrag zum Ego-Shooter mit. Das in Schweden ansässige Entwicklerstudio kündigt einen erweiterten Zuschauer-Modus und umfangreiche Video-Tools für den Ego-Shooter mit Erstem-Weltkrieg-Setting an. "Ich bin total begeistert, dass der Zuschauermodus in Battlefield 1 für alle Nutzer implementiert wird. Erstmals in der Geschichte der Reihe können neben PC-Fans auch Konsolenspieler coole Videosequenzen und Screenshots erstellen", kommentiert David Sirland von DICE im Blogeintrag auf battlefield.com.

Wer eigene Videos drehen will, kann den Partien einfach per Zuschauer-Modus beitreten. Dadurch könnt ihr einzelnen Soldaten und Fahrzeugen mit der Regisseur-Kamera folgen. Nach Angaben der Entwickler folgt die Kamera in diesem Modus zwar den Bewegungen des Spielers. Allerdings erhaltet ihr dennoch die volle Kontrolle über ihre Positionierung. Mehr Spielraum bietet die freie Kamera. Auf einer Karte lassen sich mehrere freie Kameras anbringen und deren Einstellungen individuell konfigurieren. Nach der Installation wechselt ihr per Tastendruck zur gewünschten Perspektive. In den Optionen nehmt ihr etwa Einstellungen für die Empfindlichkeit und Geschwindigkeit der einzelnen Kameras vor.

Welche Einstellungen sich jeweils vornehmen lassen, demonstrieren die Entwickler von DICE im unten angehängten Video - etwa stehen Optionen für Sichtfeld und Schärfentiefe zur Verfügung. Mit zahlreichen Filtern lassen sich die aufgezeichneten Videos anschließend bearbeiten. Mit dem Noir-Filter verpasst ihr euren Aufnahmen etwa einen filmähnlichen Look. Viele weitere Infos erhaltet ihr auf unserer Themenseite zu Battlefield 1.

