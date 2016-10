Battlefield 1: Vorgänger spielen und Bonus-Inhalte sichern

Es lohnt sich, in den nächsten Tagen in Battlefield 4 und Battlefield Hardline vorbeizuschauen. Denn Electronic Arts veranstaltet derzeit eine Aktion, bei der sich Bonus-Inhalte für Battlefield 1 freispielen lassen. Für das erfolgreiche Absolvieren der gestellten Aufgabe sackt ihr eine "Road to Battlefield 1"-Erkennungsmarke und den Skin "Der Einkerkerer" für die M1911-Pistole in Battlefield 1 ein - das kann sich sehen lassen! Außerdem winkt ein Gold-Battlepack. Um die Inhalte für den neuen Ego-Shooter freizuschalten, gilt es, 100 Abschüsse mit der M1911-Pistole zu erzielen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr die Kills in Battlefield Hardline oder Battlefield 4 erreicht.

Allerdings solltet ihr euch beeilen: Die Aktion ist zeitlich begrenzt. Um euch die Inhalte für Battlefield 1 zu sichern, müsst ihr die 100 Kills bis zum 17. Oktober, um 18 Uhr, verzeichnen. Die erwähnten Inhalte werden beim Start der Vollversion von Battlefield 1 automatisch freigeschaltet. Der Release des neuen Ego-Shooters ist für den 21. Oktober geplant. Battlerfield 1 erscheint für PC, Xbox One und PlayStation 4. Mitglieder von EA Access oder Origin Access spielen derzeit eine Vorabversion des Ego-Shooters. Die Play First Trial steht auf Xbox One und PC als Download bereit. In der auf zehn Stunden zeitlich begrenzten Vorabversion lassen sich zwei Einzelspieler-Missionen und diverse Mehrspieler-Maps ausprobieren. Auf unserer Themenseite zu Battlefield 1 halten wir euch mit aktuellen News, Videos und Screenshots auf dem Laufenden.

Quelle: Battlefield.com