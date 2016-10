Battlefield 1: Bleibt ein Pferd auf einem Flugzeug stehen? Videos beantworten Mythen

In Battlefield 1 lassen sich allerhand kurioser Dinge veranstalten. Im nachfolgenden Video gehen Spieler den kuriosesten Mythen auf die Spur. Dabei beantworten sie brennende Fragen wie: Kann ein Spieler auf den Tragflächen eines Flugzeuges stehen, wenn es sich in der Luft befindet? Lässt sich ein Flugzeug auf einem Kampfschiff landen? Oder: Hält der Täuschkörper für Scharfschützen tatsächlich Gewehrkugeln ab? Der nachfolgend eingebundene Clip stellt zunächst kuriose Thesen auf - und versucht sie anschließend in die Tat umzusetzen.

Weitere Mythen bekommt ihr in der zweiten Ausgabe zu sehen, die wir unterhalb dieser Meldung ebenfalls bereithalten. Darin erhaltet ihr beispielsweise die Antwort auf die Frage, ob ein Spieler auf einem abstürzenden Zeppelin stehen bleiben kann - oder ob er hinunterfällt. Viele weitere News, Videos und Bilder findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Battlefield 1. Derzeit beschäftigt sich die Spielerschaft unter anderem auch mit den mysteriösen Morsezeichen, die auf den Karten im Mehrspieler-Modus zu hören sind.

Die Codes werden an verschiedenen Apparaten auf den Multiplayer-Maps durchgegeben. Spieler rätseln: Was hat es mit den Morsezeichen in Battlefield 1 auf sich? Um das Wissen aller Spieler zu bündeln, hat die BF1-Community ein GoogleDoc erstellt, in dem sämtliche Hinweise zusammengetragen werden sollen. Sobald das Geheimnis gelüftet wurde, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle.