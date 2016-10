Battlefield 1: Letztes Video-Fazit vor der finalen Wertung

Der offizielle Release-Termin von Battlefield 1 (21. Oktober 2016) steht vor der Tür. Access-Abonnenten können den Ego-Shooter sogar schon spielen. Käufer der sogenannten Early Enlister dürfen sich ab morgigen Dienstag auf die virtuellen Schlachtfelder des 1. Weltkriegs begeben. Unsere finale Testwertung lässt allerdings noch ein wenig auf sich warten. In dem zwölf Minuten langen Video, das ihr euch unterhalb ansehen könnt, ziehen unsere Redakteure Matti Sandqvist und Oliver Nitzsche aber ein erstes Fazit, um euch die gegebenenfalls anstehende Kaufentscheidung ein wenig zu erleichtern.





Unseren Vorabtest zu Battlefield 1 könnt ihr ebenfalls schon unter dem Link nachlesen. Was den Multiplayer-Modus angeht, scheint Dice demnach offenbar ein echter Volltreffer gelungen zu sein. Wer in erster Linie auf eine erfüllende Singleplayer-Spielerfahrung gehofft hat, könnte hingegen eine kleine Enttäuschung erleben. Die Kampagne konnte uns bislang nicht wirklich überzeugen. Wartet hierzu aber am besten unser finales Urteil ab. Einen Überblick über die bereits verfügbaren Wertungen anderer Magazine findet ihr in dieser Test-Übersicht zu Battlefield 1.