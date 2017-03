Battlefield 1: Trailer zum Premium-Pass-DLC They Shall Not Pass

Von Electronic Arts und Dice gibt's heute einen neuen Trailer zu ersten großen Erweiterung für Battlefield 1, zu finden direkt unterhalb dieser Zeilen. They Shall Not Pass, so der Titel des DLCs, wird ab dem 14. März für Besitzer des Premium-Passes (49,99 Euro) zum Download für PC, PS4 und Xbox One bereitstehen. Alle anderen könnten They Shall Not Pass erst zwei Wochen später erwerben. Den Einzelpreis hat EA noch nicht verraten. Ein Betrag von etwa 15 Euro erscheint aber realistisch.

Mit They Shall Not Pass betreten die Veteranen der französischen Armee die virtuellen Schlachtfelder von Battlefield 1. Neben der neuen spielbaren Fraktion gibt es auch neue Multiplayer-Maps (Fort Vaux, Soissons, Verdun-Höhen, Bruch), Waffen (Ribeyrolles 1918, RSC 1917, Lebel Model 1886, Chauchat, Sjögren Inertial MLE 1903 Extended) sowie den ebenfalls neuen Frontlinien-Modus. Insgesamt sind vier Erweiterungen für Battlefield 1 in der Mache. Neben They Shall Not Pass sind das: In the Name of the Tsar, Turning Tides und Apocalypse. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Battlefield 1.