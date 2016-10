Battlefield 1: Tipps und Tricks mit Verteidigungsstrategien im Video-Guide

Battlefield 1 Tipps sind vor allem für den Mehrspieler-Modus von wichtiger Bedeutung: Nur wer mit seinem Team taktisch geschickt vorgeht, verlässt das Schlachtfeld als Sieger. Welche Tricks und Kniffe es für die Mehrspielerkeilereien gibt, verraten die Entwickler von DICE im nachfolgend eingebundenen Video. Im englischsprachigen Guide kommen Lars Gustavsson (Game Design Director), Julien Wera (Director of Production Strategy) und Daniel Berlin (Lead World Designer) zu Wort. Die von den Entwicklern gegebenen Battlefield 1 Tipps umfassen vor allem Themen wie die verschiedenen Klassen, das Rankingsystem, eine gute Mischung im Team sowie Angriffs- und Verteidigungsstrategien.

Das Tipps-Video halten wir unterhalb dieser Meldung für euch bereit. Die im Guide vorgestellten Battlefield 1 Tricks lassen sich bereits auf PC und Xbox One in die Tat umsetzen: mit der Play First Trial. Mitglieder von EA Access und Origin Access erhalten seit dieser Woche Zugriff auf die Testversion. In der auf eine Spielzeit von zehn Stunden begrenzten Vorabversion lassen sich die ersten beiden Missionen aus der Einzelspieler-Kampagne erleben. Die fünf Mehrspieler-Karten Narbe von St. Quentin, Amiens, Wüste Sinai, Festung von Faw und Suez sind in den vier Spielmodi Eroberung, Rush, Operationen und Vorherrschaft spielbar. Ideal, um die Tipps auszuprobieren! Die Vollversion von Battlefield 1 erscheint am 21. Oktober - auf PC, PlayStation 4 und Xbox One.