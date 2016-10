Battlefield 1: Testversion über EA Access gestartet - Das erwartet euch

EA-Access-Mitglieder erhalten Zugriff auf die Play First Trial von Battlefield 1. Der Download lässt sich auf PC und Xbox One starten. Mit der Play First Trial bekommen Spieler einen ersten Vorgeschmack auf den Ego-Shooter. In der Testversion lassen sich etwa die ersten beiden Einzelspieler-Missionen "Stahlgewitter" und "Durch Morast und Blut" spielen. Der Mehrspieler-Modus steht ebenfalls zur Auswahl. Spieler stürzen sich auf den Karten Narbe von St. Quentin, Amiens, Wüste Sinai, Festung von Faw und Suez in die virtuellen Schlachten. Gespielt werden können die Modi Eroberung, Rush, Operationen und Vorherrschaft.

Einen Eindruck von den Inhalten der Testversion von Battlefield 1 liefert das nachfolgend eingebundene Video. Die mehr als zweistündige Präsentation zeigt die Wiederholung des Live-Streams aus der "Road to Battlefield 1"-Reihe, den Electronic Arts und DICE am gestrigen Abend übertragen haben. Das Video gewährt dabei umfangreiche Einblicke in den Mehrspieler-Modus von Battlefield 1. Um die Play First Trial ausprobieren zu können, benötigt ihr eine aktive Mitgliedschaft bei EA Access (Xbox One) oder Origin Access (PC). Auf PlayStation 4 steht die Testversion nicht zum Download bereit - der EA-Dienst ist auf der Sony-Konsole nicht erhältlich. Alle Infos zur Play First Trial von Battlefield 1 fassen wir in einem Special zusammen. Die Vollversion von Battlefield 1 erscheint am 21. Oktober auf PC, PS4 und Xbox One.