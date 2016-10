Battlefield 1: ​Erster Test vergibt Spitzenwertung für neuen EA-Shooter

Battlefield 1 erhält im ersten Test eine Spitzenwertung. Die englischsprachige Webseite thisgengaming.com vergibt sagenhafte 9 von 10 Punkten. Das Review bezieht sich auf die Xbox-One-Version, die die Redakteure frühzeitig von einem UK-Händler erhalten haben. Der Test lobt vor allem die Atmosphäre in der Einzelspieler-Kampagne. Auch der Mehrspieler-Modus erzeugt eine beklemmende Atmosphäre, "die einen Eindruck von dem vermittelt, was Soldaten im Ersten Weltkrieg gefühlt haben müssen".

Lobende Worte finden die Redakteure in ihrem Battlefield 1 Test auch für die gewohnt taktische Komponente im Mehrspieler-Modus. Die Maps seien weitestgehend sehr weitläufig, gar offener gestaltet als die Karten der Vorgänger. Trotz des Settings im Ersten Weltkrieg spiele sich Battlefield 1 äußerst modern. "Während andere aktuelle Ego-Shooter inzwischen auf Jet-Packs und Wall-Runs setzen, fühlt sich Battlefield 1 an wie eine Neubelebung eines in die Jahre gekommenen Genres", führen die Redakteure in ihrem Test weiter aus.

Den Battlefield 1 Test von PC Games lest ihr in Kürze an dieser Stelle. Behaltet am besten unsere Themenseite zu Battlefield 1 im Auge. Denn dort laufen alle aktuellen Artikel, Videos und Eindrücke zum neuen Ego-Shooter von DICE zusammen. Battlefield 1 erscheint am 21. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Mitglieder von EA Access beziehungsweise Origin Access probieren derzeit eine Vorabversion auf Xbox One und PC aus.