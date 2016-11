Battlefield 1 hat den, so wörtlich, "größten" Launch in der Geschichte von Entwickler Dice hingelegt. Das Studio wurde bereits 1994 in Stockholm gegründet. Vor etwa 10 Jahren fand die Übernahme durch die jetzige Mutterfirma Electronic Arts statt. Zu den jüngsten Veröffentlichungen aus dem Hause Dice zählen Mirror's Edge und Star Wars: Battlefront. Beide dürfte Battlefield 1 demzufolge, ebenso wie seine zahlreichen Vorgänger, in Sachen Verkaufszahlen hinter sich gelassen haben.

Battlefield 1 hat offenbar ein extrem erfolgreichen Launch hingelegt. (28) Quelle: DICE Konkrete Angaben hierzu wurden zwar nicht gemacht. Dafür hat Dice eine Reihe interessantester Statistiken in Netz gestellt, die als Beleg für den erfolgreichen Start von Battlefield 1 dienen sollen. Demnach verbrachten die Spieler bereits 59 Millionen Stunden auf den virtuellen Schlachtfeldern des 1. Weltkrieges, davon 9 Millionen im Operationen-Modus, setzten dabei 1,6 Millionen Behemoths ein, schickten 840.000 Brieftauben auf die Reise und verdienten sich 32 Millionen Battlepacks. Die übrigen Zahlen sind der Aufstellung zu entnehmen. Weitere News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr auf der Themenseite zu Battlefield 1.

Quelle: EA Dice