Battlefield 1: Spieler setzen alten C4-Jeep-Trick um - Glitch macht's möglich

21.04.2017 um 09:47 Uhr Battlefield-Spieler kennen und fürchten den explosiven Jeep-C4-Trick. In Battlefield 1 kehrt er wieder zurück - zumindest in abgewandelter Form. Dafür machen sich Spieler einen Glitch zunutze, wodurch eine Tretmine an einem Motorrad hängen bleibt. Mit dem Gefährt steuern sie schließlich auf einen Panzer zu und springen kurz vor dem Aufprall ab - es folgt eine heftige Explosion. Gegnerische Spieler lassen sich durch den Trick im Handumdrehen vom Bildschirm befördern. Es bleibt abzuwarten, ob der Glitch durch einen möglichen Patch aus der Spielwelt von Battlefield 1 geschafft wird.