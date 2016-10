Battlefield 1: Singleplayer-Teaser zeigt Schlacht in den Savoyer Alpen

Von Electronic Arts beziehungsweise Entwickler Dice gibt es heute einen neuen Teaser zu Battlefield 1. Der lediglich etwa 30 Sekunden lange Clip stimmt auf die Kampagnen-Mission "Avanti Savoia!" ein. Wie der Name schon verrät, stehen sich in den Savoyer Alpen (südlich des Genfer Sees) die Truppen Österreich-Ungarns und Italiens gegenüber. Die Front ist auch hier zum Stillstand gekommen, weshalb die Italiener zu einer ungewöhnlichen Taktik greifen, um einen strategisch wichtigen Stützpunkt einzunehmen.

Battlefield 1 erscheint offiziell am 21. Oktober für PC, PS4 und Xbox One. Early Access ist bereits eine ganze Woche früher möglich. Der nächste Teil der Ego-Shooter-Reihe verlegt das Schlachtfeld von der sehr nahen Zukunft (Battlefield 4) in den 1. Weltkrieg, also etwa 100 Jahre in die Vergangenheit. Battlefield 1 bietet neben der angesprochenen Singleplayer-Kampagne mit insgesamt sechs Missionen natürlich auch wieder einen umfangreichen Multiplayer-Modus. Alle wichtigen Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Battlefield 1.