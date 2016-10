Battlefield 1 auf PS4: Seltener ​Bug skaliert Auflösung auf niedrige 160x90

Der Conquest-Modus von Battlefield 1 setzt auf eine dynamische Auflösung, wie aus den Berichten der Technikexperten von VG Tech hervorgeht. Der Ego-Shooter löst demnach nicht mit einer festen Pixelzahl auf, sondern skaliert die Auflösung automatisch und je nach Bildschirmaction. In seltenen Fällen soll die Auflösung niedrige 160x90 Pixel betragen, wie VG Tech durch das Zählen der Pixel herausgefunden haben will. Über den News-Aggregator Reddit.com wurden bereits Screenshots veröffentlicht, die die PS4-Version in dieser Auflösung zeigen sollen. Den Berichten zufolge tritt der Bug vereinzelt und für den Bruchteil einer Sekunde auf - und offenbar nur im Conquest-Modus.

In seiner YouTube-Analyse von Battlefield 1 für PS4 schreibt VG Tech: "Das Pixelzählen hat ergeben, dass der Conquest-Modus von Battlefield 1 auf PS4 in einer dynamischen Auflösung läuft. Während des regulären Gameplays stellten wir eine minimale Auflösung von 1100x620 und eine maximale Auflösung von 1807x1014 fest. Es scheint außerdem einen selten auftretenden Bug zu geben, der das Spiel für eine äußerst kurze Zeit auf eine extrem niedrige Pixelzahl skaliert. Die niedrigste Pixelanzahl während dieses Drops lag ungefähr bei 160x90."

Unterhalb dieser Meldung haben wir die Video-Analyse eingebunden, die sich vorrangig mit der Framerate im Conquest-Modus von Battlefield 1 auf PlayStation 4 beschäftigt. Eine konstante Framerate von 60 Bildern pro Sekunde wird demnach nicht erreicht - nicht selten liegen die Bildraten zwischen Werten von 35 und 55 Fps. Dass der erwähnte Auflösungs-Bug mit einem Patch aus der Welt geschafft wird, ist wahrscheinlich. Details zu anderen BF1-Versionen liegen nicht vor. Weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Battlefield 1. Der Ego-Shooter erscheint am 21. Oktober. Early-Enlister-Besitzer legen bereits seit dem 18. Oktober los.