Battlefield 1: Probleme mit Matchmaking in Operationen - Spieler fordern Serverbrowser

Die Entwickler von DICE führen mit Operationen einen neuen Modus bei Battlefield 1 ein - die Resonanz der Spieler fällt bislang durchweg positiv aus. In Operationen kämpfen wahlweise 40 oder 64 Spieler auf mehreren Karten hintereinander (meistens zwei oder drei) und simulieren somit richtige Schlachten des Ersten Weltkrieges. Die Operationen spielen sich wie eine Mischung der bekannten Spielvarianten Rush und Conquest. Allerdings erntet der Modus auch reichlich Kritik: Auf YouTube und Reddit bemängeln Spieler einen fehlenden Serverbrowser. Anders als bei den anderen Battlefield 1-Modi müssen Spieler bei den Operationen ohne den Browser auskommen.

Darüber hinaus funktioniere das Matchmaking-System derzeit nicht problemlos. Den Berichten zufolge kommt es aktuell häufig vor, dass Spieler einem Match zugewiesen werden, das bereits kurz vor dem Ende steht. Nicht selten soll es beim Matchmaking zu langen Wartezeiten kommen. Dass DICE an entsprechenden Optimierungen arbeit, ist bislang nicht bestätigt, aber wahrscheinlich. Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Behaltet am besten unsere Themenseite zu Battlefield 1 im Auge. Dort laufen aktuelle Artikel, Videos und Screenshots zusammen. Battlefield 1 kommt am 21. Oktober auf den Markt. Käufer der Early-Enlister-Edition legen bereits heute los. In unserer Launch-FAQ beantworten wir die wichtigsten Fragen zum neuen Ego-Shooter von DICE und Electronic Arts.

Quelle: Reddit