Battlefield 1 (2016): So spielt sich die Play-First-Trial-Version

Wie spielt sich die Play-First-Trial-Version des Online-Shooters Battlefield 1? Nachdem die Vorabversion kürzlich gestartet ist, bekämpfen sich schon viele Spieler auf den Maps und den diversen Modi, welche die Fassung mit sich bringt.

Da wollten unsere beiden Redakteure Olli und Matti natürlich direkt mitmischen und haben sich ebenfalls in die Trial-Version gestürzt. Diese ist zehn Stunden lang spielbar und bietet einen Einblick in das, was euch ab dem 21. Oktober in der Vollversion des Actionspiels erwartet. In der Play-First-Trial-Version stürzt ihr euch in die Modi Eroberung, Rush, Operationen und Vorherrschaft auf den Maps Die Narbe von St. Quentin, Amiens, Sinai Wüste, Festung von Faw und Suez. In Sachen Single-Player-Kampagne erlebt ihr den Prolog sowie die Mission "Durch Morast und Blut".

Mehr als 30 Minuten lang führen wir euch in unserem Video durch die Vorabversion von Battlefield 1 und zeigen euch, wie sich der Shooter aktuell spielt. Wir wollen euch mit unserem Video einen Einblick in die verschiedenen Aspekte des Actiontitels geben, sodass ihr vielleicht schon jetzt entscheiden könnt, ob euch das Spiel zusagt und ihr es euch kaufen wollt.

Solltet ihr die Play-First-Trial-Version über Origin Access nicht spielen können, dann müsst ihr euch noch bis zum 21. Oktober gedulden. Denn an diesem Tag wird die Vollversion von Battlefield 1 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Die Play-First-Trial-Version ist nur für diejenigen verfügbar, die einen Origin-Access-Account besitzen, der im Monat 3,99 Euro kostet.