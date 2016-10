Zwar ist der Battlefield-1-Release auf den 21. Oktober gesetzt, jedoch lässt Publisher Electronic Arts Fans bereits eine ganze Woche vor dem offiziellen Erscheinungstermin Hand anlegen. Die sogenannte "Play First" Trial-Fassung von Battlefield 1 enthält neben vier Mehrspielerkarten sowie -modi auch eines der fünf Einzelspielerkapitel des Ego-Shooters und darf insgesamt zehn Stunden gespielt werden. Die Version ist aber nur über EA- beziehungsweise Origin Access erhältlich, sprich lediglich auf der Xbox One und auf dem PC spielbar.



Wir konnten die enthaltenen Abschnitte bereits letzte Woche auf einem Battlefield1-Test-Event direkt bei Dice in Stockholm spielen und aufzeichnen. In unserem Vorschau-Video zeigen wir euch Szenen aus der ersten Hälfte der Mission namens "Durch Morast und Blut" , gespielt haben wir auf dem PC. Im Kapitel übernehmen wir die Rolle des britischen Panzerfahrers Edwards und mischen in einer der letzten Schlachten des Ersten Weltkrieges mit. Spaß gemacht hat der etwas über eine Stunde lange Panzer-Mission auf jeden Fall. Allerdings lag das viel mehr an der saustarken Inszenierung und der Atmosphäre als an den spielerischen Qualitäten. Unserem Gefühl nach war die KI in der Mission zum Beispiel meilenweit von der Auszeichnung "clever" entfernt und auch das Leveldesign wirkte nicht gerade Innovativ. Dafür wurde aber viel Abwechslung geboten: Neben ruhigen Momenten, in denen wir zum Beispiel eine Brieftaube zum Hauptquartier lenken mussten, gab es sowohl actionreiche Passagen im Panzer als auch zu Fuß.

Ob die Einzelspielerkampagne von Battlefield 1, die insgesamt fünf solcher Kurzgeschichten enthält und uns so Schicksale unterschiedlichster alliierter Soldaten erzählt, alleine ein echter Kaufgrund ist und wie gut der umfangreiche Mehrspielermodus dieses Mal ausfällt, darüber werden wir voraussichtlich am Anfang der nächsten Woche berichten können. Am 13. Oktober, zum Start des Play First Trial werden wir uns zudem den enthaltenen Multiplayer-Modi sowie -Maps der Early-Access-Fassung widmen. In unserer FAQ sammeln wir alle Infos zur Battlefield-1-Demo-Version.