Battlefield 1: Spieler melden Performance-Downgrade auf PS4 Pro nach Herbst-Update

Electronic Arts und DICE geben den Patch 1.04 für Battlefield 1 zum Download frei. Mit dem seit Dienstag erhältlichen Update spielen die Entwickler zahlreiche Verbesserungen auf. Allerdings, so lässt es sich Berichten im Battlefield- und NeoGaf-Forum entnehmen, scheint die Aktualisierung die Performance von Battlefield 1 auf der PS4 Pro verschlechtert zu haben. "Es fühlt sich nicht mehr so flüssig an wie vor dem Update", schreibt etwa ein Spieler im NeoGaf-Forum. Ein anderer fügt hinzu: "Es sieht so aus, als wurden die Fps und Bildqualität etwas nach unten geschraubt. Die Framerate ist zwar nicht schlecht, allerdings macht es den Eindruck, als laufe das Spiel nicht mehr so flüssig wie vor dem Patch."

Die beiden Spieler sind nicht die einzigen, die von einer schlechteren Performance von Battlefield 1 auf PS4 Pro berichten. Ähnliche Meldungen lassen sich beispielsweise auch dem offiziellen Battlefield-Forum entnehmen. "Spielt die Map Wald der Argonnen und lauft herum. Die Performance hat sich definitiv verändert", schreibt ein Battlefield 1-Spieler auf PlayStation 4 Pro. Eine Stellungnahme von DICE liegt bislang nicht vor. Sobald es Neuigkeiten zu diesem Thema gibt, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Behaltet am besten unsere Themenseite zu Battlefield 1 im Auge. Dort laufen aktuelle News, Videos und Screenshots zum aktuellen Ego-Shooter zusammen. Battlefield 1 ist seit Ende Oktober für PC und Konsolen im Handel erhältlich.

Quellen: NeoGaf, NeoGaf, Battlefield-Forum