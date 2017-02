Im kommenden Monat werden Publisher Electronic Arts und das Entwicklerteam von DICE mit "They Shall Not Pass" eine neue Erweiterung für Battlefield 1 veröffentlichen. Nachdem in der Vergangenheit bereits einige Inhalte des Add-ons vorgestellt wurden - darunter der Spielmodus "Frontline" - gibt es nun neues Gameplay-Material vom YouTube-Kanal Westie. In den veröffentlichten Videos werden unter anderem die neuen Waffen inklusive Statistiken und Freischaltbedingungen vorgestellt. Die genannten Daten stammen von der aktuellen Version der Testserver und können sich bis zum Release im März 2017 noch ändern.



Darüber hinaus dürfen sich zukünftige Käufer der "They Shall Not Pass"-Erweiterung auf die französische Armee sowie insgesamt vier neue Karten für Battlefield 1 freuen - dabei handelt es sich um die "Verdun-Höhen", "Fort Vaux", "Bruch" und "Soissons". YouTuber Westie hatte bereits die Möglichkeit einen Blick auf die Karte "Soissons" zu werfen und gibt im zweiten Video einen Überblick über eine der vier neuen Karten für den Shooter von DICE.



Weitere Meldungen und Videos zu Battlefield 1 findet Ihr auf unserer Themenseite.