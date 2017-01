Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) vergibt seine Auszeichnungen an die verkaufsstärksten Computer- und Videospiele im Dezember 2016. Über einen BIU-Sonderpreis für 500.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform erhält Battlefield 1. Der aktuelle Ego-Shooter von Electronic Arts wurde hierzulande bis Ende Dezember 2016 mehr als eine halbe Million Mal auf PlayStation 4 abgesetzt. Den Sales Award in Platin erhält Final Fantasy 15. Die PS4-Version des Rollenspiels verkaufte sich bislang mehr als 200.000 Mal in Deutschland.

Einen Gold-Award für jeweils über 100.000 Verkäufe auf einer Plattform bekommen Battlefield 1 (Xbox One), Dark Souls 3 (PS4), The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition (PS4), F1 2016 (PS4), Landwirtschafts-Simulator 17 (PS4) und Watch Dogs 2 (PS4). Zu Beginn jedes Monats teilt das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment dem BIU die Verkaufszahlen der meistverkauften digitalen Spiele in Deutschland mit. Die ausgewiesenen Verkaufsmengen enthalten plattformspezifische Hochrechnungsfaktoren zur Gesamtmarktabdeckung und zur Berücksichtigung digitaler Verkäufe. Welche Spiele sich 2016 in Deutschland am meisten verkauften, erfahrt ihr in einer separaten Meldung. Wie auch in den beiden Jahren zuvor, werden die Jahres-Charts von der Fußballsimulation FIFA angeführt. Dahinter reihen sich Battlefield 1 und Grand Theft Auto 5 ein.