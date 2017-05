Battlefield 1: Neue Karten und weitere Inhalte im Sommer

Entwickler DICE hat über den offiziellen Blog bekannt gegeben, dass in den kommenden Monaten einige neue Inhalte für Battlefield 1 erscheinen werden. Im Rahmen des "Sommer bei Battlefield"-Events wird der Weltkriegs-Shooter um neue Karten, Waffen und andere Dinge erweitert. Zum Start ist eine neue Karte mit dem Namen "Prise de Tahure" geplant. Spieler haben in Kürze die Möglichkeit, die neue Map für Battlefield 1 über die CTE-Server (Community Test Environment) auszuprobieren.

In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Das Geschehen spielt im Herbst nach der Nivelle-Offensive. Die französischen Truppen bemühen sich dabei verzweifelt, die zurückeroberten Anhöhen in der Region Butte-de-Tahure zu halten. Das Netzwerk der Gräben an der Front führt direkt durch mehrere Dörfer, die nach den ständigen Gefechten zwischen deutschen Sturmtruppen und französischen Grabenkämpfern kurz vor der Zerstörung stehen. Hier wird ein Zermürbungskrieg geführt. Anpassungsfähigkeit und Taktik sind der Schlüssel, um den Gegner in die Knie zu zwingen."





Im Juni dürfen sich dann Besitzer des Battlefield 1 Premium-Pass über die Karte "Nivelle-Nächte" freuen. DICE arbeitet derzeit an einer Funktion mit der Premium-Pass-Spieler ihre Freunde ohne Premium-Pass auf die neuen Karten mitnehmen können. Weitere Details dazu findet Ihr im Blog-Eintrag des Studios. Besucher des EA Play-Event haben am 10. Juni zudem die Möglichkeit den neuen DLC "Name of the Tsar" zu testen. Mehr Meldungen und Videos zu Battlefield 1 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: DICE