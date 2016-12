Battlefield 1: Nächster Patch behebt Performance-Probleme auf Konsolen

DICE äußert sich zu den Performance-Problemen bei Battlefield 1 auf PS4 Pro. Im Forum zum aktuellen Ego-Shooter schreibt Development Director Nils Hallberg, dass die Entwickler eine Lösung für die gemeldeten Framedrops und verwaschenen Texturen gefunden haben. "Wir haben einen Fehler gefunden, der viele der angesprochenen Dinge (Framedrops, verwaschene Texturen) erklärt. Das Problem lässt sich auf die dynamische Auflösung zurückführen", kommentiert der Entwickler. Mit einem kommenden Update sollen die Probleme auf den Konsolen aus der Welt geschafft werden. "Den dafür notwendigen Fix liefern wir mit dem nächsten Patch aus", schreibt Hallberg und ergänzt, dass dies nicht für den PC gelte, weil dort keine dynamische Auflösung verwendet werde. Einen Termin für das nächste Battlefield 1-Update nannte der Entwickler nicht.

Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Behaltet dafür am besten unsere Themenseite zu Battlefield 1 im Auge. Dort laufen aktuelle News, Videos und Screenshots zusammen. Nach dem großen Herbst-Update kamen Berichte von PS4-Pro-Spielern auf, die einen Performance-Downgrade im Ego-Shooter bemängelten: "Es fühlt sich nicht mehr so flüssig an wie vor dem Update", schrieb etwa ein Spieler im NeoGaf-Forum. Ein anderer fügte hinzu: "Es sieht so aus, als wurden die Fps und Bildqualität etwas nach unten geschraubt. Die Framerate ist zwar nicht schlecht, allerdings macht es den Eindruck, als laufe das Spiel nicht mehr so flüssig wie vor dem Patch." Mit dem nächsten Patch dürften die gemeldeten Probleme der Vergangenheit angehören.

Quelle: Battlefield-Forum