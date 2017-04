Battlefield 1: ​Monatliche Updates & Ausblick auf nächsten DLC

DICE verrät in einem aktuellen Blog-Eintrag, wie es mit Battlefield 1 weitergeht. Zu den wichtigsten Änderungen zählen die Updates, die künftig im monatlichen Rhythmus erscheinen sollen. Zuvor veröffentlichten die Entwickler saisonale Patches. "Angesichts der Inhalte, die wir für Battlefield 1 in petto haben, wird es zukünftig monatliche Updates geben. Mit diesem neuen Tempo werden wir euch schneller denn je mit neuen Inhalten versorgen", teilt DICE auf der Webseite zum Ego-Shooter mit.

Demnächst steht mit dem Frühlingsupdate eine neue Aktualisierung ins Haus. Mit dem Patch führen die Entwickler Züge in Battlefield 1 ein. "Endlich könnt ihr euch mit euren Freunden zusammenschließen, um als Einheit schnelle Siege zu erringen und gemeinsam Ziele zu erreichen", kommentieren die Entwickler und ergänzen, dass es demnächst weitere Infos zu diesem Features geben soll.

Für das Mai-Update will DICE unter anderem die Einstiege in Spiele - besonders Operationen - verbessern. Darüber hinaus wollen sie Gameplay-Probleme aus der Welt schaffen, durch die die Action "hoffentlich ausgewogener und gerechter wird". Außerdem arbeitet das Team an einem Update des Mietserver-Programms von Battlefield 1.

Neue Konzeptgrafiken zu "In The Name Of The Tsar"

Im aktuellen Blog-Eintrag gehen die Entwickler kurz auf die nächste für Battlefield 1 geplante Erweiterung ein. "In The Name Of The Tsar" führt euch an die Ostfront, wo ihr an der Seite der russischen Armee die "ganze Brutalität des Krieges" und die eisige Kälte des russischen Winters erlebt. Für den DLC verspricht DICE brandneue Taktiken der russischen Armee. Ein Termin für den DLC existiert bislang nicht. In unserer Galerie halten wir Konzeptentwürfe zum DLC für Battlefield 1 bereit. Weitere Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite.

Quelle: Battlefield