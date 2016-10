Battlefield 1: Exklusive militärgrüne Xbox One im Unboxing-Video

Passend zur Veröffentlichung des kommenden Shooters Battlefield 1 werden Microsoft und Electronic Arts eine Sonder-Edition der Xbox One S mit einer Lackierung in der Farbe "Militärgrün" im Handel veröffentlichen. Wenige Wochen vor dem Start hat nun Community Manager Dan Mitre über Twitter ein Video hochgeladen, in dem er die Inhalte des kommenden Bundles etwas genauer vorstellt. Dabei handelt es sich um eine Xbox One S mit einer 1TB-Festplatte, einem farblich passenden Controller sowie die digitale Kopie der "Early Enlister Deluxe Edition" von Battlefield 1. Der im Video gezeigte Xbox One Elite Controller wird nicht im Paket enthalten sein.



Zudem werden einige DLCs im Bundle enthalten sein, dabei handelt es sich um das "Hellfighter Pack", das "Red Baron Pack", das "Lawrence of Arabia Pack" sowie eine spezielle Lackierung für das Behemoth-Fahrzeug. Darüber hinaus werden fünf Battlepacks und ein Monat EA Access zum Paket gehören. In Europa wird die militärgrüne Konsole am 13. Oktober 2016 für 349 Euro erscheinen. Durch die mitgelieferte Mitgliedschaft bei EA Access können Spieler auch an diesem Tag direkt mit Battlefield 1 loslegen. Spieler ohne ein Abonnement bei EA Access müssen bis zur offiziellen Veröffentlichung am 21. Oktober 2016 warten. Weitere Meldungen und Videos zu Battlefield 1 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Gamespot