Battlefield 1: Live-Streams mit allen Maps und Modi ab 12. Oktober

Battlefield 1 steht in den Startlöchern: Der Ego-Shooter erscheint am 21. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Zahlende Mitglieder von EA Access können sich mit der Play-First-Trial bereits ab dem 13. Oktober auf die virtuellen Schlachtfelder begeben. Einen Tag zuvor startet Electronic Arts ein groß angelegtes Live-Stream-Programm - täglich sollen mehrstündige Übertragungen stattfinden. Am 12. Oktober stellt der Publisher ausführlich die Inhalte der erwähnten Vorabversion vor. In den darauffolgenden Tagen bekommen Zuschauer Einblicke in die Maps und Spielmodi, die in Battlefield 1 enthalten sind.

"Was werden wir alles zeigen? Eine ganze Menge. Wir werden sämtliche Karten vorstellen - von der Wüste Sinai über Suez bis hin zu 'Krieg im Ballsaal'. Natürlich spielen wir auch alle Modi, einschließlich der Neuzugänge 'Operationen' und 'Taubenträger'. Neben Mitgliedern des Battlefield-Community-Teams werden sich auch einige spezielle Gäste in die Schlacht stürzen", teilt Electronic Arts auf der Webseite zum Ego-Shooter mit. Die Live-Streams finden vom 12. bis 21. Oktober täglich in der Zeit von 22 bis 24 Uhr (deutscher Zeit) statt. Den vollständigen Terminplan zu den Battlefield-1-Übertragungen findet ihr unter diesem Link. Viele weitere News und Videos fassen wir auf unserer Themenseite zu Battlefield 1 zusammen.

Quelle: Battlefield.com