Battlefield 1: Live-Stream mit Spielszenen zur Play First Trial heute Abend

In wenigen Tagen erfolgt der Release von Battlefield 1. Bis zum 21. Oktober überträgt Electronic Arts täglich einen Live-Stream, der den neuen Ego-Shooter von DICE ausführlich präsentieren soll. Heute Abend geht's mit einer Übertragung zur Play First Trial los. Die Testversion steht ab dem 13. Oktober auf PC und Xbox One als Download bereit. Um an der Vorabversion teilnehmen zu können, benötigt ihr eine aktive Mitgliedschaft bei EA Access (Xbox One) oder Origin Access (PC). Im Laufe des morgigen Tages wird die Testversion von Battlefield 1 freigeschaltet. Welche Szenen Electronic Arts im Live-Stream zur Play First Trial zeigt, ist bislang nicht bekannt. Dafür steht bereits fest, welche Inhalte sich in der Testversion von Battlefield 1 ausprobieren lassen.

Mit der Play First Trial erhaltet ihr einen ersten Eindruck von der in mehrere Kapitel unterteilten Einzelspieler-Kampagne. Zur Auswahl stehen die ersten beiden Missionen "Stahlgewitter" und "Durch Morast und Blut". Der Multiplayer-Modus lässt sich auf den Maps Narbe von St. Quentin, Amiens, Wüste Sinai, Festung von Faw und Suez in den vier Spielmodi Eroberung, Rush, Operationen und Vorherrschaft ausprobieren. Der Battlefield 1 Stream beginnt heute Abend, um 22 Uhr, und endet um 24 Uhr. Welche Inhalte in den kommenden Tagen übertragen werden, erfahrt ihr in einer separaten Meldung. Auf unserer Themenseite zu Battlefield 1 fassen wir wie gewohnt aktuelle Meldungen zusammen.