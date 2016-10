Battlefield 1: ​Liste mit allen Trophäen und Achievements

In Battlefield 1 lassen sich 31 Achievements beziehungsweise Trophäen freispielen, wie aus einer Liste von trueachievements.com hervorgeht. Die Webseite hat bereits vor dem Release des Ego-Shooters alle Erfolge aufgelistet, die sich in Battlefield 1 einsacken lassen. Eine Belohnung in Form eines Achievements beziehungsweise einer Trophäe erhalten Spieler, wenn sie die Einzelspieler-Kampagne auf dem Schwierigkeitsgrad "Hard" erfolgreich beenden. Einen Erfolg gibt's auch dann, wenn sie die Kampagne auf "Normal" abschließen. Wer zehn Nahkampfangriffe in der Kampagne ausübt, sackt ebenfalls eine Trophäe ein.

Einige der Trophäen und Achievements lassen sich im Mehrspieler-Modus von Battlefield 1 erspielen. Spieler erhalten etwa jeweils eine Trophäe, wenn sie im Mehrspieler-Modus von Battlefield 1 den zweiten Rang als Support, Medic, Assault und Scout erreichen. Wer 450 Warbonds im Mehrspieler-Modus sammelt, darf sich ebenfalls über eine Trophäe freuen. Ein Achievement erhaltet ihr auch beim Erreichen von Rang 10 im Mehrspieler-Modus. Die vollständige Achievement-Liste von Battlefield 1 findet ihr im Quellenlink.

Mit der Achievement-Jagd beginnt ihr bereits am 13. Oktober. An diesem Tag steht die Play First Trial von Battlefield 1 auf Xbox One und PC zum Download bereit. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine aktive Mitgliedschaft beim kostenpflichtigen Service EA Access. Erspielte Fortschritte lassen sich in die Vollversion übertragen. Battlefield 1 erscheint am 21. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.

