Battlefield 1: Fan erstellt beeindruckenden Kurzfilm mit neuem Zuschauer-Modus

Seit dem Dezember-Update für Battlefield 1 erhalten Spieler Zugriff auf den Zuschauer-Modus. Anhand dieser Funktion besteht die Möglichkeit, die virtuellen Schlachtfelder aus verschiedenen Perspektiven zu verfolgen - inklusive neuer Kamera-Filter und Belichtungseinstellungen. Durch die zusätzlichen Video-Tools, die die Entwickler von DICE Spielern von Battlefield 1 an die Hand geben, lassen sich somit durchaus beeindruckende Filmchen drehen. So etwa der nachfolgende Clip, der die aufreibenden Gefechte in Zeitlupe festhält und eine beklemmende Atmosphäre erzeugt. Seht selbst: Das Video haben wir unterhalb dieser Meldung eingebunden.

Im Zuschauer-Modus von Battlefield 1 beobachtet ihr einzelne Soldaten und Fahrzeuge etwa mit einer Regisseur-Kamera. Die Cam folgt zwar den Bewegungen des Spielers. Allerdings erhaltet ihr dennoch die volle Kontrolle über ihre Positionierung. Mehr Spielraum bietet die freie Kamera. Auf einer Karte lassen sich mehrere freie Kameras anbringen und deren Einstellungen individuell konfigurieren. Nach der Installation wechselt ihr per Tastendruck zur gewünschten Perspektive. In den Optionen nehmt ihr etwa Einstellungen für die Empfindlichkeit und Geschwindigkeit der einzelnen Kameras vor. Welche Einstellungen sich jeweils vornehmen lassen, demonstrieren die Entwickler von DICE in diesem verlinkten Video zu Battlefield 1 - etwa stehen Optionen für Sichtfeld und Schärfentiefe zur Verfügung. Viele weitere News, Videos und Screenshots findet ihr auf unserer Themenseite zu Battlefield 1.