Battlefield 1: ​So funktioniert der Kriegstaubenmodus - Neues Gameplay-Video

Battlefield 1 erhält mit dem Kriegstaubenmodus eine neue Spielvariante. Wie der Mehrspieler-Modus funktioniert, erfahrt ihr nach nur einem Klick auf das nachfolgende Video. Im Gameplay-Clip kommt Aleksander Grøndal, Senior Producer bei DICE, zu Wort und erklärt, welche Besonderheiten diese Variante bereithält. Im Kriegstaubenmodus gilt es demnach, eine auf der Karte hinterlassene Taube zu finden, eine Nachricht zu schreiben und den Vogel anschließend an einen Empfänger zu entsenden. Das gegnerische Team muss mit allen Mitteln versuchen, das zu verhindern. Sobald die Taube losgeschickt wurde, bleibt nur noch wenig Zeit, um die Übermittlung der Botschaft zu unterbinden - etwa durch einen Abschuss des virtuellen Vogels.

Eindrücke aus dem Kriegstaubenmodus erhaltet ihr im nachfolgenden Clip. In der Einzelspieler-Kampagne von Battlefield 1 schlüpft ihr übrigens kurzzeitig in die Rolle einer Taube, um eine Nachricht an einen Soldaten zu übermitteln. In einer Art Minispiel übernehmt ihr in der Mission "Durch Morast und Blut" die Kontrolle des Vogels und versucht, die Botschaft unversehrt dem Empfänger zuzustellen. Aus der Distanz beobachtet ihr, wie sich Truppen bekriegen, Flugzeuge abstürzen - die Szene ist atemberaubend inszeniert. Viele weitere News, Videos und Screenshots findet ihr auf unserer Themenseite zu Battlefield 1. Die Vollversion des Ego-Shooters erscheint am 21. Oktober. Anhand einer Play First Trial stürzen sich Spieler auf PC und Xbox One schon jetzt auf die virtuellen Schlachtfelder.