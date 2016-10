Battlefield 1 (2016): Keine Drittanbieter-Server möglich - Alle Infos zu EAs Server-Programm

Mit Battlefield 1 sind die Zeiten der mietbaren Server von Drittanbietern gezählt. Das geht aus einer offiziellen Mitteilung von EA hervor, in der beschrieben wird, dass mit dem Release des WW1-Shooters ein hauseigenes Rent-a-Server-Programm gestartet wird, mit dem Spieler Kapazitäten direkt von EA mieten können, um private und öffentliche Server aufzusetzen. Das Ganze soll über den Ingame-Store von Battlefield 1 abgewickelt werden, womit ein solcher ebenso als offiziell bestätigt angesehen werden kann.

Auf den mietbaren Servern werden die Mieter verschiedene Gameplay-Optionen und -Modi sowie Rotationen bestimmen können. Darüber hinaus wird der Server-Name selbst wählbar sein und noch mehr. Auch soll der Umstand, dass die Server direkt von EA kommen, den Vorteil haben, dass die Qualität der Hardware jederzeit gewährt wird und im Falle einer Supportanfrage der EA-Support direkt ansprechbar ist.

Jedoch könnte es anfangs Beschränkungen geben: "Wir könnten die Anzahl der Spielmodi einschränken, die mit dem Launch verfügbar gemacht werden und diese, basierend auf Feedback und anderen Umstände, laufend erweitern. Ihr könnt auch mit zusätzlichen Anpassungs-Optionen und UI-Designs im weiteren Laufe von 2016 rechnen", heißt es in der offiziellen Mitteilung. Welche Modi es anfangs geben könnte und warum diese Maßnahme eventuell nötig ist, wird in der Mitteilung nicht verraten. Auch zu den Mietkosten gibt es aktuell keine Informationen. Mehr zum Rent-a-Server-Programm von Battlefield 1 soll es geben, wenn dieses gestartet ist.

Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Battlefield 1, das am 21. Oktober 2016 für den PC, die PS4 und die Xbox One erscheint, findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Was ihr von dieser Entscheidung von EA haltet, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!

Quelle: battlefield.com