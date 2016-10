Battlefield 1: Vollständige ​Kampagnen-Mission im Video geleakt

Bis zum 21. Oktober müssen sich Fans noch gedulden, um die Schlachtfelder in Battlefield 1 erobern zu können. Wenige Tage vor dem Release des Ego-Shooters kursiert nun umfangreiches Videomaterial durch die Weiten des Internets, das offenbar die Einzelspielermission "Der Meldegänger" nahezu vollständig zeigt. Der über die Webseite VG247 Turkey veröffentlichte Mitschnitt präsentierte den Ablauf der Mission - Electronic Arts ließ den Clip wieder entfernen. Lange dauerte es nicht, bis das Material an anderer Stelle wieder hochgeladen wurde. Das nachfolgend eingebundene Video wurde von einem YouTube-Mitglied bearbeitet und gekürzt - die Laufzeit beträgt rund 30 Minuten. Dass der Clip in Kürze ebenfalls wieder gelöscht werden muss, ist nicht unwahrscheinlich. Hinweis: Wer nicht gespoilert werden will, sollte einen Bogen um das Video machen.

Übrigens: Wer Battlefield 1 bereits vor dem Release spielen will, erhält mit einer Vorabversion ab dem 13. Oktober die Möglichkeit dazu. Die Fassung steht allen EA-Access-Mitgliedern auf PC und Xbox One zum Download bereit. Enthalten sind alle Spielmodi und Funktionen, die auch die finale Verkaufsversion bietet. Lange dürfte es daher nicht mehr dauern, bis weitere Videos aus der Einzelspieler-Kampagne den Weg ins Internet finden. Viele weitere News, Videos und Screenshots halten wir wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Battlefield 1 bereit. Übrigens kündigte Electronic Arts umfangreiche Live-Streams für Battlefield 1 an. Die Übertragungen finden vom 12. bis 21. Oktober täglich statt. Für den ersten Tag verspricht der Hersteller ausführliche Eindrücke aus der EA-Access-Version zu liefern.