Electronic Arts beziehungsweise Tochterfirma Dice veröffentlicht heute das versprochene Herbst-Update für Battlefield 1. Deshalb werden die Onlineserver für jeweils etwa eine Stunde, so zumindest der derzeitige Plan, vom Netz genommen. Die PC-Downtime beginnt gegen 9 Uhr MESZ, die PS4 ist um 10 Uhr dran und die Xbox One um 12 Uhr. Der Multiplayer-Modus von Battlefield 1 wird in den genannten Zeiträumen natürlich nicht spielbar sein.

Das Changelog zum Herbst-Update wollen EA und Dice zwar erst nach Abschluss des Aktualisierungsvorgangs bekannt geben. Eine Anfang November veröffentlichte Battlefield-1-Roadmap verrät aber schon, womit in etwa zu rechnen ist. So dürften definitiv die Hardcore-Serve ans Netz gehen. Außerdem werden die Inhalte für das erste Battlefest ergänzt, das am morgigen Mittwoch beginnt. Darüber hinaus dürften die üblichen mit Bugfixes, Stabilitäts- und Performance-Optimierungen an Bord sein. Weitere News und Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Battlefield 1.

Quelle: EA