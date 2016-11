Battlefield 1: Hardcore-Server, Bonus-Map und Battlefest - so geht's weiter

Battlefield 1 ist nun knapp eine Woche auf dem Markt. Der Launch ist allem Anschein nach äußerst erfolgreich verlaufen. Dice legt nun aber nicht etwa die Hände in den Schoß. Die (Fort-) Entwicklung eines Videospieles ist heute bekanntlich nicht mehr mit dem Release abgeschlossen. Wie es mit Battlefield 1 in nächster Zukunft weitergeht, abgesehen von ohnehin obligatorischen Bugfixes und DLCs, haben die Macher nun in einem neuen Blogpost dargelegt.

Bereits "in Kürze" werden die versprochenen Hardcore-Server für Battlefield 1 ans Netz gehen. Dort erwartet Spieler ein härteres und authentischeres Shooter-Erlebnis. Unter anderem wird das HUD weitaus weniger Informationen liefern. Genauere Informationen hierzu werden noch bekannt gegeben. Konkret wird Dice bei der geplanten Überarbeitung der Suez-Map. Die Anzahl der Flaggen wird von drei auch fünf erhöht und die Eroberungszonen in den Dörfern verkleinert. Außerdem wird in den Basen beider Teams ein zusätzliches Panzerfahrzeug verfügbar sein.

Am 16. November beginnt das erste Battlefest in Battlefield 1. Im Rahmen dieser einwöchigen Feier wird es neue neue Aktivitäten, Login-Belohnungen, einen Livestream, eine einzigartige Battlepack-Version, Community-Missionen und noch mehr geben. Mit "Nebel des Krieges" wird dann auch das erste Custom-Game innerhalb von Battlefield 1 freigeschaltet. Der Name ist Programm: Im Modus Team Deathmatch müssen die Spieler mit schlechten Sichtverhältnissen zurechtkommen. Mini-Map und Soldaten-Tags sind deaktiviert.

Irgendwann im Dezember wird Dice dann die erste Bonus-Map Giant's Shadow ergänzen. Dort nehmen die Spieler an der Battle of the Selle teil, die gegen Ende 1. Weltkrieges an den Ufern des gleichnamigen Flusses stattfand. Der Schauplatz wird dominiert von einem abgestürzten Luftschiff, in dessen Schatten sich britische und deutsche Truppen heftige Kämpfe liefern. Giant's Shadow wird gratis zum Download bereit stehen. Der Premium-Pass ist also nicht vonnöten. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr auf unserer Themenseite zu Battlefield 1.

Quelle: Dice