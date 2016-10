Jedes Jahr, wenn es auf das Weihnachtsgeschäft zuläuft, stehen die Releases der Shooter-Rivalen Battlefield und Call of Duty an. Die Buhlerei um die Gunst der Shooter-Fans beginnt. 2016 legte EA mit Battlefield 1 vor, das am 21, Oktober für den PC, die PS4 und die Xbox One veröffentlicht wurde. Nach kurzer Zeit zeigte sich, dass die anfängliche Skepsis gegenüber des neuen Settings vom eigenen Publisher EA, völlig ungerechtfertigt war und sich der Shooter, der im Ersten Weltkrieg spielt, nach der erfolgreichsten Beta der Firmengeschichte, bereits kurze Zeit nach dem Release zum Verkaufsschlager entwickelt hat und erfolgreicher ist, als Battlefield 4 und Battlefield Hardline zusammen.

Activision wird mit Call of Duty. infinite Warfare bald nachlegen und legt das nächste heiße Shooter-Eisen am 4. November 2016 ins Feuer nach. Im Gegensatz zu seinem Mitbewerber Battlefield 1 spielt Infinite Warfare in der Zukunft und erstmalig in der Reihe wird es auch Weltraumschlachten in der Schwerelosigkeit geben. Wie gut sich Call of Duty: Infinite Warfare dieses Jahr gegen so eine starke Konkurrenz behauptet, wird die folgende Zeit zeigen. Vor allem das Weihnachtsgeschäft könnte der ausschlaggebende Punkt sein. Was wir von der Beta von Call of Duty: Infinite Warfare halten, verraten wir euch in unserem entsprechenden Artikel. Kurz gesagt: Wir hätten uns dabei mehr erwartet.

Um das Feuer zusätzlich zu schüren hat der offizielle Twitter-Kanal von Battlefield 1 nun einen Post veröffentlicht, der ein Video enthält. In diesem sehen wir Szenen aus einem Match aus dem neuesten WW1-Shooter. Der Spieler Koda Wolf schaltet darin eine ganze Gegnergruppe im Alleingang mit Waffen und Nahkampfangriffenaus. Der hämische Kommentar dazu: "Das andere Team muss voll von Leuten sein... die sonst einen anderen Shooter spielen." Der Wink mit dem Zaunpfahl ist dabei unübersehbar.



The other team must be full of people from... a different FPS.

(vid: @KodaWolfy) pic.twitter.com/msYFjriCUQ — Battlefield (@Battlefield) 25. Oktober 2016

Mehr Interessantes rund um Battlefield 1, auch unseren Test, in dem der Shooter eine sehr gute Wertung von 92 Prozent erhalten hat, findet ihr auf unsrer umfangreichen Themenseite.