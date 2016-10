Battlefield 1 (2016): Hacker bereits vor dem Release im Spiel unterwegs

Battlefield 1 ist aktuell schon vor dem offiziellen Release am 21. Oktober 2016 spielbar. Abonnenten von EAs kostenpflichtigem Dienst Origin Access - das Gegenstück auf der Xbox One heißt EA Access - dürfen den Ersten-Weltkriegs-Shooter bereits vor dem Release zocken. PC Gamer begab sich auf die Schlachtfelder und stieß auf die ersten Hacker.

Sobald der Spieler Evan im Rush-Modus auf der Map "Amiens" gespawnt wurde und versuchte um eine Ecke zu gehen, fing er sich gnadenlose Headshots ein. Vom Gegner war weit und breit keine Spur zu sehen. Zunächst dachte der Spieler an einen Lag des Spiels. Die unmögliche Statistik des Kontrahenten von 65 zu 0 deutete aber bereits auf etwas anderes hin. Nach weiteren unmöglichen Kills durch eine eigentlich undurchdringliche Mauer, war die Sache klar: es handelt sich um einen Hacker. Das neue Ziel war es zu testen, wie effektiv der Betrüger ist. Schaut euch das Ergebnis im folgenden Video an.



Auch in der offenen Beta im September fielen Hacker unangenehm auf. Die Anti-Cheating-Software Fair Fight und Punkbuster sei bei der Erkennung von einigen Hacks machtlos, hieß es von einigen Beta-Teilnehmern in Vergangenheit. Trotzdem nahmen an der offenen Testphase, die ungefähr eine Woche lang dauerte, über 13 Millionen Spieler teil und EA freute sich über die erfolgreichste Beta der Firmengeschichte. Ob sich bis zum offiziellen Release am 21. Oktober 2016 auf dem PC, der PS4 und der Xbox One noch etwas ändert, bleibt abzuwarten. Ein wenig Zeit für Änderungen und Optimierungen bleibt durchaus noch. Vom Entwickler gibt es bisher noch keine Stellungnahme zu der Thematik. Mehr Interessantes über Battlefield 1 findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.