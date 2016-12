Am morgigen 13. Dezember 2016 veröffentlichen Publisher Electronic Arts und Entwickler DICE ein neues Update für den Weltkriegs-Shooter Battlefield 1. Neben der neuen Karte Giant's Shadow dürfen sich alle Spieler auf weitere Inhalte und Veränderungen freuen, die nun einen Tag vor dem Launch vollständig bekannt gegeben wurden. Demnach wurde unter anderem ein Zuschauer-Modus in das Spiel integriert, den die Video-Macher unter euch für viele neue Aufnahmen von Battlefield 1 verwenden können. Der YouTuber Westie hat ein neues Video veröffentlicht, in dem er einen kurzen Überblick über die Veränderungen des neuen Updates gibt.



Darüber hinaus hat Entwickler DICE die vollständigen, achtseitigen Patch Notes online in einem Dokument veröffentlicht. Darin findet Ihr alle kleinen Details und Veränderungen, die mit dem Giant's Shadow-Update in das Spiel integriert werden. Die neue Karte wird vorerst nur für Vorbesteller und Besitzer des Premium Pass zur Verfügung stehen. Alle anderen Spieler müssen noch bis zum 20. Dezember warten, um gegen andere Spieler auf Giant's Shadow antreten zu können. Weitere Meldungen zu Battlefield 1 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: VG24/7