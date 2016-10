Battlefield 1: ​Geleaktes Video zeigt erstmals die Stadtkarte Amiens

Ab dem 21. Oktober stürzen sich Spieler in die virtuellen Schlachtfelder von Battlefield 1. Wenige Tage vor dem Release erhielten ausgewählte YouTuber offenbar die Möglichkeit, den neuen Ego-Shooter ausführlich anzuspielen. Auf YouTube.com wurde kürzlich ein Video hochgeladen, das den Spielmodus Operations erstmals auf der Stadtkarte Amiens zeigt. Die Map war zuvor nur in Teaser-Videos und auf Screenshots zu sehen. Der für das Video zuständige YouTuber handelte wohl zu voreilig. Denn kurze Zeit nach der Veröffentlichung wurde der Clip wieder offline genommen - vermutlich verhängte Electronic Arts ein Embargo auf das Material. Nutzer haben den Clip an anderer Stelle jedoch wieder hochgeladen. Das Video haben wir nachfolgend eingebunden.

Bereits ab dem 13. Oktober können Spieler anhand der Play First Trial die Amiens-Map ausprobieren. Die Karte ist Bestandteil der Vorabversion, die für PC- und Xbox-One-Spieler als Download zur Verfügung steht. Um an der Testversion teilzunehmen, benötigt ihr eine aktive Mitgliedschaft bei EA Access (Xbox One) oder Origin Access (PC). In unserem Special fassen wir alle wichtigen Infos zur Play First Trial von Battlefield 1 zusammen. Interessierte sollten heute Abend in den Twitch-Kanälen von EA und DICE vorbeischauen. Ab 22 Uhr wollen die Entwickler Spielszenen aus der Vorabversion des neuen Ego-Shooters zeigen. Weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Battlefield 1. Der Ego-Shooter erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One.