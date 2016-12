Premium-Pass-Inhaber haben ab dem morgigen Dienstag Zugriff auf den ersten kostenlosen Zusatzinhalt für Battlefield 1. Am 20. Dezember werden die neuen Inhalte von Giant's Shadow, so der Titel des Gratis-DLCs, dann auch für alle anderen Besitzer des Dice-Shooters freigeschaltet. Was euch im Einzelnen erwartet, verraten wir euch schon jetzt vorab in einem etwa fünfminütigen Video mit Gameplay-Szenen:



Definitives Highlight von Giant's Shadow ist die titelgebende Multiplayer-Map. Schauplatz ist die historische Schlacht am französischen Fluss Selle im Jahr 1918. Die Briten haben die Hindenburglinie durchbrochen und versuchen einen dahinter liegenden, ungemein wichtigen Eisenbahnknoten zur erobern. Die Karte wird dominiert vom riesigen Wrack eines deutschen Luftschiffs, das natürlich auch in unserem Video zu sehen ist. Auch eine neue Waffe enthält Giant's Shadow: eine Granaten verschießende Armbrust. Viele weitere News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr auf unserer Themenseite zu Battlefield 1.