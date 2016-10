Battlefield 1: Game of Thrones-Schauspieler Tom Wlaschiha erhält deutsche Sprecherrolle

Electronic Arts gibt Schauspieler Tom Wlaschiha als Sprecher der deutschen Stimme von Lawrence von Arabien in der Singleplayer-Kampagne von Battlefield 1 bekannt. "Die Geschichte um den tollkühnen Lawrence, der als Geheimagent arabische Rebellen im Widerstand gegen das Osmanische Reich kommandiert, bildet den Dreh- und Angelpunkt einer von mehreren Episoden, die den Spieler in der Einzelspieler-Kampagne von Battlefield 1 an die verschiedenen Schauplätze des Ersten Weltkriegs führen", erklärt Electronic Arts in der Mitteilung.

Wlaschiha ist kein Unbekannter: Den Schauspieler dürften viele vor allem durch seine Rolle als Jaqen H'ghar in der Erfolgsserie Game of Thrones kennen. "Lawrence von Arabien ist eine unglaublich vielseitige Figur, die nicht zuletzt auch auf der Kinoleinwand Geschichte geschrieben hat", erklärt Tom Wlaschiha. Und weiter: "Ich freue mich sehr, diesem starken Charakter in Battlefield 1 Leben einzuhauchen. Seine Erlebnisse bieten alles, was ein aufregendes Abenteuer auszeichnet, und verdienen die Aufmerksamkeit einer neuen Generation." Erste Hörproben hält der neue Trailer bereit, den wir nachfolgend eingebunden haben.

Die Einzelspieler-Kampagne versetzt euch an verschiedene Schauplätze. In der Episode "Nichts steht geschrieben" schlüpft ihr in die Rolle einer Beduinenkriegerin und sucht gemeinsam mit Lawrence von Arabien nach einer Lösung, um den technisch überlegenen Gegner zurückzuschlagen. Um die drohende Niederlage abzuwenden, muss sich Lawrence von Arabien seiner bislang größten Herausforderung stellen. Ihr unterstützt ihn als seine rechte Hand, infiltriert gegnerische Lager und beschafft die für den Widerstand notwendige Ausrüstung. Battlefield 1 erscheint am 21. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.