Battlefield 1: ​Frühjahrs-Update im Video - Das bringt der neue Patch

Die Fertigstellung des großen Frühjahrs-Updates für Battlerfield 1 befindet sich offenbar in den letzten Zügen. Dass die Veröffentlichung kurz bevorsteht, lässt ein neues Video vom bekannten YouTuber Westie vermuten. Im unten angehängten Clip führt er euch durch die Neuerungen, die das in Kürze zum Download erhältliche Update für Battlefield 1 mitbringt. Mit dem Patch führen die Entwickler Platoons in Battlefield 1 ein. "Endlich könnt ihr euch mit euren Freunden zusammenschließen, um als Einheit schnelle Siege zu erringen und gemeinsam Ziele zu erreichen", kommentierten die Entwickler zur damaligen Ankündigung.

Neben den Platoons dürfen sich Spieler von Battlefield 1 auch auf passwortgeschützte Server (ohne Rangliste) freuen. Die Funktion dürfte vor allem Clans freuen, die somit ungestört ihre Turniere zocken können. Zudem dürften sich Video-Ersteller freuen, die in Ruhe Clips aufzeichnen können. Mit dem Frühjahrs-Update bringt DICE offenbar auch vier neue Level-10-Waffenvarianten, 19 neue Ribbons und fünf neue Dog-Tags ins Spiel - alle Objekte lassen sich freischalten. Welche Änderungen außerdem geplant sind, erfahrt ihr im angehängten Video. Zu welchem Zeitpunkt das neue Update aufgespielt wird, ist bislang nicht bekannt. Auf unserer Themenseite zu Battlefield 1 halten wir euch auf dem Laufenden.