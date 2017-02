Battlefield 1: Frontlinien-Modus im Video - So läuft eine Runde ab

Die Veröffentlichung des ersten DLCs für Battlefield 1 rückt näher: They Shall Not Pass soll im März für den Ego-Shooter auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Mit der Erweiterung hält unter anderem ein neuer Spielmodus Einzug in Battlefield 1: Frontlinien. Wie sich die Variante spielt, erfahrt ihr nach nur einem Klick auf das nachfolgende Video. Dabei lässt sich Frontlinien als eine Art Mix aus den Klassikern Rush und Conquest beschreiben.

In Frontlinien kämpft ihr euch von Flagge zu Flagge im gegnerischen Hauptquartier. Habt ihr eine der Fahnen eingenommen, kämpft ihr euch zur nächsten. Habt ihr auch diese erfolgreich beansprucht, geht die Runde als Rush-Match weiter. Dann besteht das Ziel darin, Telegrafenmasten zu attackieren oder zu verteidigen. Zum Einsatz kommen der mächtige Char-2C-Panzer Behemoth sowie der Sturmgeschütz-Panzer.

Mit dem DLC führen die Entwickler von DICE außerdem neue Mehrspieler-Karten in Battlefield 1 ein. Darüber hinaus schließt ihr euch der französischen Armee an. Im Hexenkessel von Verdun kämpft ihr euch zu den Befestigungsanlagen durch, verschanzt euch in den Stollen von Fort de Vaux und seid mit dabei, wenn an den Ufern der Aisne der größte französische Panzerangriff des Krieges startet. Neue stationäre Waffen und die Eliteklasse Grabenkämpfer runden die Erweiterung ab. Weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Battlefield 1. Die Veröffentlichung von They Shall Not Pass ist für März geplant. Besitzer des Premium-Passes erhalten zwei Wochen früher Zugang.