Battlefield 1: Fortsetzung noch viele Jahre entfernt

Was kommt nach Battlefield 1? Eine Fortsetzung erscheint angesichts der Erfolgs der Mehrspieler-Shooter-Reihe als sicher. Fans sollten sich allerdings keine allzu großen Hoffnungen auf einen baldigen Release machen. Finanzchef Blake Jorgensen erklärte im Zuge einer Konferenz, dass mit dem Sequel erst in einigen Jahren zu rechnen ist. "Wir werden einige Jahre kein neues Battlefield haben", ließ die Führungskraft durchblicken ohne dabei jedoch ein konkretes Zeitfenster zu nennen. Eine Veröffentlichung vor 2018 erscheint jedoch abwegig, im kommenden Jahr wird voraussichtlich der geplante Battlefront-Nachfolger in den Handel gelangen.

Die im Jahr 2015 veröffentlichte Shooter-Neuinterpretation ist bei Fans umstritten. Wenngleich aus technischer Sicht ohne Zweifel erhaben, bemängelten Spieler fehlenden Anspruch und Tiefgang. Darauf angesprochen, entgegnete Jorgensen: "Wenn es Kritik gab, dann die, dass sie [die Fans] mehr forderten", zitiert ihn das Online-Magazin Gamespot. "Wir nehmen diese Kritik zu Herzen während wir am nächsten Spiel arbeiten und dabei versuchen uns der Probleme anzunehmen, die sie [mit dem ersten Spiel] hatten." Battlefront 2 werde unterm Strich "viel größer und aufregender" als das Debütspiel von Electronic Arts, versichert Jorgensen.

Ungeachtet der Kritik wurde Star Wars: Battlefront mit über 14 Millionen abgesetzten Kopien ein Riesenerfolg. Ob die Fortsetzung in dessen Fußstapfen treten kann, wird sich erst noch zeigen müssen. Eine formale Ankündigung von Battlefront 2 steht noch aus. Käufer von Battlefield 1 warten derweil auf die geplanten Zusatzinhalte für den Mehrspieler-Shooter. Offiziell für den März 2017 bestätigt sind die Franzosen als spielbare Partei. Die kommenden DLCs werden vermutlich aber auch Russland und die Ostfront ins Spiel bringen.

Quelle: Gamespot