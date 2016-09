Battlefield 1: Fokus auf Filmsequenzen, spielerische Freiheit wie im Multiplayer

Passend zum ersten Trailer der Kampagne in Battlefield 1, geben DICE und EA konkrete Details Einzelspielermodus preis. Der Erste Weltkrieg sei als Szenario sehr komplex, weshalb sich die Entwickler gleich mehrere Geschichten aus den Augen verschiedener Persönlichkeiten erzählen. Der Fokus auf narrativer Ebene liegt dabei auf Zwischensequenzen. Das Ziel für Battlefield 1 ist, starke Charaktere zu zeigen und dem Spieler nicht einfach zu sagen, er sei der Held des Spiels. Um die Emotionen der Protagonisten und deren Wegbegleiter greifbarer zu machen, verwendet das Entwicklerstudio deshalb mehr denn je klassische Filmsequenzen.

"Der Spieler soll sehen und spüren, was die Charaktere durchmachen, anstatt es nur durch ihre Augen zu verfolgen. Dieser Ansatz hat sich für uns hinsichtlich des Storytellings und der emotionalen Bindung der Spieler mehr als bezahlt gemacht", heißt es dazu auf der offiziellen Webseite von Battlefield 1. Spielerische Freiheit ist ein weiterer Punkt, dem DICE in der Kampagne viel Beachtung schenken möchte. Der Multiplayer-Modus dient dabei gewissermaßen als Blaupause, denn hier müssten Spieler laut Entwicklerangaben mitunter improvisieren und sich häufig zwischen mehreren Optionen entscheiden.

In der Geschichte "Durch Morast und Blut" treffen Spieler irgendwann auf ein großes Lager mit Feldgeschützen. Die Entscheidung darüber, ob man diese zerstört oder gegen den Feind richtet, liegt beim Spieler. Alternativ könne man aber auch die Panzerbesatzung des Feindes ausschalten und das Fahrzeug übernehmen. " Das alles soll die Spieler ermutigen, auf ihre eigene Weise zu spielen - genau wie im Multiplayer-Modus." Auch das Schleichen wird in einigen Missionen offenbar eine denkbare Wahloption sein. So übernehmen Spieler in einem Kapitel die Kontrolle über eine arabische Rebellin und müssen ein feindliches Lager infiltrieren. Battlefield 1 ist ab dem 21. Oktober 2016 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.

Quelle: battlefield.com