Battlefield 1: Entwickler lassen euch als Taube spielen

In Battlefield 1 übernehmt ihr nicht nur die Rollen von Soldaten, sondern schlüpft auch in die einer Taube. In der Einzelspielermission "Durch Morast und Blut" gilt es, eine Nachricht an einen Soldaten zu übermitteln - eine Brieftaube eignet sich dafür hervorragend. In einer Art Minispiel übernehmt ihr die Kontrolle des Vogels und versucht, die Botschaft unversehrt dem Empfänger zuzustellen. Aus der Distanz beobachtet ihr, wie sich Truppen bekriegen, Flugzeuge abstürzen: Die atemberaubend inszenierte Szene hält das nachfolgend eingebundene Video bereit. Achtung: mögliche Spoiler-Gefahr!

Diese Art von Nachrichtenübertragung wurde im Ersten Weltkrieg häufig genutzt - DICE orientiert sich an die geschichtlichen Vorlagen. Die Spielszenen wurden in der derzeit für PC und Xbox One erhältlichen Play First Trial aufgezeichnet. Mitglieder von EA Access und Origin Access erhalten seit dieser Woche Zugriff auf die Vorabversion. Voraussetzung ist ein kostenpflichtiges Abonnement beim EA-Dienst. Erspielte Fortschritte lassen sich in die finale Version übertragen. In unserem Special zur Battlefield 1 Play First Trial beantworten wir die wichtigsten Fragen zur auf einer Spielzeit von zehn Stunden begrenzten Vorabversion. Die Vollversion von Battlefield 1 erscheint am 21. Oktober für PC, PS4 und Xbox One. Viele weitere Infos, Videos und Eindrücke erhaltet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite zu Battlefield 1.