Battlefield 1 Easter Eggs: Morsezeichen stellen Spieler vor Rätsel

Die Battlefield-Reihe ist bekannt für ihre ausgefallenen Easter Eggs. Auch im aktuellen Ego-Shooter, Battlefield 1, scheinen wieder jede Menge Geheimnisse versteckt zu sein. Die Jagd nach den Secrets begann direkt zum Release, als Spieler auf den Mehrspieler-Maps verteilte Kopfhörer entdeckten. Das Mysteriöse: In einer laufenden Mehrspielersitzung kann nur ein Spieler die Headsets einsammeln. Mit den Headphones lassen sich Morsecodes anhören.

Die Codes werden an verschiedenen Apparaten auf den Multiplayer-Maps durchgegeben. Spieler rätseln: Was hat es mit den Morsezeichen in Battlefield 1 auf sich? Um das Wissen aller Spieler zu bündeln, hat die BF1-Community ein GoogleDoc erstellt, in dem sämtliche Hinweise zusammengetragen werden sollen. Auf der Map Festung von Faw soll sich beispielsweise ein Morsecode in die Phrase "PSVE KOU7BNI MAKAH ZHTI" übersetzen lassen.

Noch scheint unklar, was sich dahinter versteckt. Spieler bringen die Phrase derzeit mit einem Code in Verbindung, der auf der Mehrspieler-Map "Krieg im Ballsaal" zu finden ist - ein Bild findet ihr in unserer Galerie. Wann das Geheimnis gelüftet wird, dürfte dank der aktiven Battlefield-Community nur eine Frage der Zeit sein. Die einzelnen Morsezeichen könnt ihr euch in den nachfolgenden Videos anhören. Unsere Themenseite zu Battlefield 1 hält euch mit aktuellen News auf dem Laufenden.

Quelle: Kotaku