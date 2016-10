Battlefield 1: Early Enlister gestartet - Probleme bei Freischaltung auf PS4

Battlefield 1 steht in den Startlöchern. Der neue Ego-Shooter von DICE kommt am 21. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One in den Handel. Käufer der Early-Enlister-Edition stürzen sich schon heute auf die virtuellen Schlachtfelder - und legen drei Tage früher los. Die Version schaltet sämtliche Inhalte für Battlefield 1 frei, darunter die Singleplayer-Kampagne und alle Mehrspieler-Maps. Gänzlich reibungslos scheint der Start allerdings nicht verlaufen zu sein. Auf Reddit.com berichten hauptsächlich PS4-Spieler, dass Battlefield 1 nicht pünktlich um Mitternacht freigeschaltet wurde.

Stattdessen zeigte ein Countdown die noch verbleibende Zeit bis zur Freischaltung an - manche Spieler legen ersten in den frühen Morgenstunden los. Allerdings gibt es auch Berichte aus dem PS4-Lager, wonach sich Spieler pünktlich um 0 Uhr auf die virtuellen Schlachtfelder stürzen konnten. Daher scheint die Uhrzeit der Freischaltung je nach Zeitzone zu variieren. Seid ihr Käufer der Battlefield 1 Early-Enlister-Edition und konntet bereits spielen? Hinterlasst uns eure ersten Erfahrungsberichte im Kommentarbereich!

In unserem Test zu Battlefield 1 erfahrt ihr, wie gut der neue Ego-Shooter von DICE geworden ist. Redakteur Matti Sandqvist kommt zum vorläufigen Fazit: "Battlefield 1 scheint der beste Ableger der Serie zu sein - wohlgemerkt für Online-Shooter-Fans. Die Kampagne alleine scheint nach unserer relativ kurzen Spielerfahrung leider kein echter Kaufgrund zu sein." Viele weitere News, Videos und Screenshots fassen wir auf unserer Themenseite zu Battlefield 1 zusammen.

