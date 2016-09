Battlefield 1: Die witzigsten Bugs und Glitches im Best-of-Video

Battlefield 1 litt werden der Alpha- und Beta-Testphasen noch unter zahlreichen größeren und kleineren Programmfehlern. Das mag einerseits ärgerlich ein. Andererseits sorgten fliegende Panzer; Pirouetten drehende Pferde und im Boden versinkende Infanteristen durchaus auch für einige Belustigung unter den Spielern. Der Youtuber "CrowbCat" hat nun ein Best-of-Video mit den witzigsten Bugs und Glitches in den Vorabversionen von Battlefield 1 zusammengeschnitten.

Bis zum Release von Battlefield 1 am 21. Oktober hat Entwickler Dice Zeit die aktuell noch vorhandenen Fehler zu beseitigen. Ansonsten muss per Patch nachgebessert werden. Ein ganz und gar fehlerfreies Spiel ist allerdings ohnehin ein Ding der Unmöglichkeit. Definitiv Änderungen werden bis dahin auch am Balancing und am Ticketsystem vorgenommen. Hierzu gibt es bereits konkrete Informationen. Alles was es sonst noch über den dieses Mal im 1. Weltkrieg angesiedelten Ego-Shooter findet ihr auf unserer Themenseite zu Battlefield 1.